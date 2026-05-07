Leifheit startete mit einem erwartet schwachem Q1 2026, belastet durch anhaltend schwache Konsumnachfrage in Europa. Der Umsatz ging moderat zurück, das Ergebnis drehte wegen höherer Investitionen in Marketing und Innovation ins Negative. Der Cashflow schwächte sich ab, die Bilanz bleibt jedoch solide und stützt weiterhin die Dividende. Die Nachfrage blieb über alle Segmente hinweg verhalten, insbesondere das Haushaltskerngeschäft steht unter Druck. Der Ausblick für 2026 wurde bestätigt: leichtes Umsatzwachstum, aber weiterhin Ergebnisdruck, bei stabilem Free Cashflow und EBIT etwa auf Vorjahresniveau. 2026 bleibt ein Übergangsjahr mit Fokus auf Markenrevitalisierung und Innovation. Die Investitionen erscheinen sinnvoll, die finanzielle Position bleibt robust (EUR 21 Mio. Nettoliquidität). Wir bestätigen unsere KAUFEN Empfehlung mit einem Kursziel von EUR 20,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/leifheit-ag
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