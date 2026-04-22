EQS-News: Leifheit Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
22.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Leifheit Aktiengesellschaft
|Leifheitstraße 1
|56377 Nassau
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@leifheit.com
|Internet:
|https://www.leifheit-group.com/investor-relations/
|ISIN:
|DE0006464506
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2313190 22.04.2026 CET/CEST