Die wertvollste Aktie der Welt ist und bleibt ein Thema, zukünftig auch mehr noch für den institutionellen Bereich, da aufgrund der Aktienrückkäufe sowie Ausschüttungen auch dort weiteres Interesse geweckt werden dürfte. Der gestrige Pump von +5,77% setzte hierbei jedenfalls den richtigen Maßstab und erfolgte zur richtigen Zeit. Range-Auflösung jetzt ein Muss Das zäh wirkende Seitwärtsgeschiebe von Nvidia während der vergangenen Monate könnte nun ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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