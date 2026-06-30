Der China-Überflieger Xiaomi hat mit seinen Elektroautos Porsche und Tesla geärgert und kündigt nun Milliarden-Investitionen im Bereich Künstlicher Intelligenz an. Paukenschlag: China-Modelle von DeepSeek und Xiaomi werden immer beliebter. Das ist auch eine Gefahr, vor der eine neue Depot-2030-Firma schützt.China hat den Solarmarkt erobert, punktet mit schnellen Elektroautos und schickt sich nun an, auch den KI-Giganten aus den USA gefährlich zu werden. Eine neue Grafik zeigt, wie viele Tokens (Recheneinheit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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