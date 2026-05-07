Nach ihrem zuletzt starken Lauf haben sich die Leitindizes an den US-Aktienmärkten am Donnerstag im frühen Handel in träger Verfassung präsentiert. Dennoch erklommen der S&P 500 und der Nasdaq 100 im frühen Handel weitere Rekordhochs. Der Dow Jones Industrial sank zuletzt um 0,1 Prozent auf 49.867 Punkte, nachdem er anfangs kurzzeitig über die Marke von 50.000 Punkten geklettert war. Der marktbreite S&P 500 notierte praktisch unverändert bei 7.365 Zählern. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,3 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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