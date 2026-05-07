Swiss Life Holding AG
/ Schlagwort(e): Generalversammlung
Zürich, 7. Mai 2026
An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der Swiss Life Holding AG haben die Aktionärinnen und Aktionäre allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt, so auch der Dividendenausschüttung von CHF 36.50 brutto je Namenaktie.
Die ordentliche Generalversammlung der Swiss Life Holding AG fand heute in der Swiss Life Arena in Zürich statt. Es nahmen rund 1280 Aktionärinnen und Aktionäre vor Ort teil. Insgesamt waren 11,84 Millionen Aktienstimmen (41,50% des Aktienkapitals) vertreten.
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2323492 07.05.2026 CET/CEST