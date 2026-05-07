Syensqo SA: Syensqo announces the cancellation of repurchased shares

Press release Communiqué de presse

Regulated information

Syensqo announces the cancellation of repurchased shares

Brussels, Belgium - May 7, 2026 - 18:00 CEST





In accordance with article 15 of the law of May 2, 2007 (transparency law) on the disclosure of important participating interests in issuers whose shares are admitted for trading on a regulated market, and following the cancellation of 634,371 own shares in May 2026 acquired under the ongoing €300 million Share Buyback Program between May 8, 2025 and February 26, 2026 (inclusive), the updated information regarding the capital, shares, and voting rights of Syensqo SA is as follows:

Total capital: EUR 1,351,624,292.82

New total number of shares and voting rights (= denominator): 103,286,902

It should be noted that Syensqo SA currently holds 1,320,376 own shares. In accordance with article 7:217, §1 of the Belgian Code of Companies and Associations, the voting rights attached to these own shares are suspended.

The denominator serves as a basis for the notification of major holdings by shareholders. The thresholds, as provided by Article 11 of the Articles of Association of Syensqo SA, are therefore applicable.

As a reminder, notifications of major shareholdings must be submitted to both the FSMA and the Company.





About Syensqo

Syensqo is a science company developing groundbreaking solutions that enhance the way we live, work, travel and play. Inspired by the scientific councils which Ernest Solvay initiated in 1911, we bring great minds together to push the limits of science and innovation for the benefit of our customers, with a diverse, global team of more than 13,000 associates in 30 countries.

Our solutions contribute to safer, cleaner, and more sustainable products found in homes, food and consumer goods, planes, cars, batteries, smart devices and healthcare applications. Our innovation power enables us to deliver on the ambition of a circular economy and explore breakthrough technologies that advance humanity.

Learn more at www.syensqo.com.

Contacts

Media Relations

media.relations@syensqo.com

Perrine Marchal

+32 478 32 62 72

Laetitia Schreiber

+32 487 74 38 07 Investors & Analysts

investor.relations@syensqo.com

Sherief Bakr

+44 7920 575 989

Robbin Moore-Randolph

+1 470 493 2433

Loïc Flament

+32 478 69 74 20

Eva Behaeghe

+32 474 49 23 50

Safe harbor

This press release may contain forward-looking information. Forward-looking statements describe expectations, plans, strategies, goals, future events or intentions. The achievement of forward-looking statements contained in this press release is subject to risks and uncertainties relating to a number of factors, including general economic factors, interest rate and foreign currency exchange rate fluctuations, changing market conditions, product competition, the nature of product development, impact of acquisitions and divestitures, restructurings, products withdrawals, regulatory approval processes, all-in scenario of R&I projects and other unusual items. Consequently, actual results or future events may differ materially from those expressed or implied by such forward-looking statements. Should known or unknown risks or uncertainties materialize, or should our assumptions prove inaccurate, actual results could vary materially from those anticipated. The Company undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.

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Syensqo annonce l'annulation des actions rachetées

Bruxelles, Belgique - 7 mai 2026 - 18:00 CET





Conformément à l'article 15 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans les émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé, et à la suite de l'annulation de 634 371 actions propres en mai 2026, acquises dans le cadre du programme de rachat d'actions en cours de 300 millions d'euros entre le 8 mai 2025 et le 26 février 2026 inclus, les informations mises à jour concernant le capital, les actions et les droits de vote de Syensqo SA sont les suivantes :

Capital total: 1 351 624 292,82 EUR

Nouveau nombre total d'actions et de droits de vote (= dénominateur): 103 286 902

Il convient de noter que Syensqo SA détient actuellement 1 320 376 actions propres. Conformément à l'article 7:217, §1 du Code belge des sociétés et des associations, les droits de vote attachés à ces actions propres sont suspendus.

Le dénominateur sert de base à la notification des participations importantes par les actionnaires. Les seuils prévus à l'article 11 des statuts de Syensqo SA sont donc applicables.

Pour rappel, les notifications de participations importantes doivent être soumises à la fois à la FSMA et à la Société.

A propos de Syensqo

Syensqo est une entreprise fondée sur la science qui développe des solutions novatrices permettant d'améliorer notre façon de vivre, de travailler, de voyager et de nous divertir. Inspirés par les congrès scientifiques initiés par Ernest Solvay en 1911, nous réunissons des talents brillants qui repoussent sans cesse les limites de la science et de l'innovation au profit de nos clients, avec plus de 13 000 employés.

Nous développons des solutions qui contribuent à offrir des produits plus sûrs, plus propres et plus durables, que l'on retrouve dans l'habitat, l'alimentation, et les biens de consommation, les avions, les voitures, les batteries, les appareils électroniques et les soins de santé. Notre force d'innovation nous permet de concrétiser l'ambition d'une économie circulaire et d'explorer des technologies révolutionnaires qui feront progresser l'humanité.

Plus d'informations sur www.syensqo.com.

Contacts

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media.relations@syensqo.com

Perrine Marchal

+32 478 32 62 72

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Sherief Bakr

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Robbin Moore-Randolph

+1 470 493 2433

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Informations prospectives

Ce communiqué peut contenir des informations prospectives. Les déclarations prospectives décrivent les attentes, plans, stratégies, objectifs, événements futurs ou intentions. La réalisation des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué est sujette à des risques et à des incertitudes en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris des facteurs économiques d'ordre général, les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; l'évolution des conditions de marché, la concurrence des produits, la nature du développement d'un produit, l'impact des acquisitions et des désinvestissements, des restructurations, du retrait de certains produits; du processus d'approbation réglementaire, des scénarii globaux des projets de R&I et d'autres éléments inhabituels. Par conséquent, les résultats réels ou événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Si de tels risques connus ou inconnus ou des incertitudes se concrétisent, ou si nos hypothèses s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux anticipés. La société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives.

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