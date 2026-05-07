Die GFT Technologies-Aktie gehört am Donnerstag zu den größten Gewinnern im SDAX. Aktuell verbessert sie sich um +13,5% und steht bei 21,80 €. Besteht bei der IT-Aktie jetzt noch weiteres Potenzial? Solides Wachstum erzielt Das Unternehmen gibt sich mit der Geschäftsentwicklung in den ersten drei Monaten zufrieden und verweist auf das profitable Wachstum in allen Sektoren. Hiervon ist der Geschäftsbericht vom 7. Mai geprägt. Der Umsatz verbesserte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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