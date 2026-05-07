Die Novo Nordisk-Aktie versucht sich an einem weiteren Comeback. Seit den Tiefständen aus dem März ist der Kurs um mehr als +30% gestiegen. Unter der Woche hat der dänische Pharmakonzern seine Zahlen zum vergangenen Quartal vorgelegt, die der Markt ebenfalls mit Gewinnen quittierte. Sollten Anleger nun auf einen Turnaround setzen oder weiterhin an der Seitenlinie bleiben? Wegovy-Pille wird zum Hoffnungsträger Besonders im Fokus steht die seit Januar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de