Textron Aviation Inc., ein Textron Inc. (NYSE: TXT) Unternehmen, gab heute bekannt, dass seine neue Serviceeinrichtung am Essendon Fields Airport in Melbourne, Australien ab sofort für Kunden geöffnet ist und somit seinen werksseitigen Support für Cessna, Beechcraft und Hawker Kunden in Australien und dem gesamten asiatisch-pazifischen Raum erweitert. Die eigens dafür errichtete Anlage stärkt das globale Servicenetzwerk von Textron Aviation und spiegelt das langfristige Engagement des Unternehmens wider, um die Kapazität zu erweitern und den Kundensupport während der gesamten Flugzeugeigentümerschaft zu verbessern.

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Textron Aviation opens new Melbourne service facility at Essendon Fields airport, expanding support for Cessna, Beechcraft and Hawker customers in APAC

"Wir betreuen Kunden in Australien seit Jahrzehnten und investieren weiterhin dort, wo unsere Kunden uns mitteilen, dass sie mehr Kapazität und schnellerer Zugang zu Expertenwissen direkt vom Hersteller benötigen", so Brian Rohloff, Senior Vice President, Global Customer Support, Textron Aviation. "Die Essendon Fields Anlage stellt eine bedeutende Investition in einer äußerst wichtigen Region dar, um unser Servicenetzwerk zu stärken und die Servicekapazität, den Teilezugang und technischen Support in Australien und dem gesamten asiatisch-pazifischen Raum zu erweitern."

Die neue Anlage verdoppelt die Fläche des früheren Essendon Fields Betriebs von Textron Aviation auf mehr als 3.343 Quadratmeter und ist für die Unterstützung von mehr als 1.400 Cessna, Beechcraft und Hawker Flugzeugen ausgelegt, die im gesamten asiatisch-pazifischen Raum operieren. Entwickelt auf Basis des Kundenfeedbacks, bietet der Standort erweiterten Platz zur Wartung von Flugzeugen, um Ausfallzeiten zu reduzieren, ein Ersatzteillager von Textron Aviation vor Ort, um die Teileverfügbarkeit zu verbessern, und eine komfortablere Kundenlounge zur Nutzung während der Flugzeugwartung.

Das Essendon Fields Service-Center ist Teil der umfassenderen Investitionsstrategie von Textron Aviation zur Stärkung regionaler Unterstützung und Zusammenarbeit in Australien zusammen mit den kürzlich erfolgten Erweiterungen und Aktualisierungen der Anlage in Perth. An einem der etabliertesten Luftfahrt-Drehkreuze Australiens gelegen, spiegelt die neue Anlage auch die enge Zusammenarbeit mit dem Essendon Fields Airport wider, um das kontinuierliche Wachstum der Geschäftsluftfahrt und der Flugzeugwartung in der Region zu unterstützen.

"Unsere Investition in das neue Textron Aviation Service-Center unterstreicht das Engagement von Essendon Fields, das leistungsfähigste und am besten vernetzte Geschäftsluftfahrtgebiet aufzubauen", so Brandan Pihan, CEO, Essendon Fields. "Als nächstgelegener Flughafen zum Stadtviertel Melbourne CBD handelt es sich bei Essendon Fields um die bequemste Wahl für Geschäftsflugverkehrkunden. Das langfristige Engagement von Textron Aviation sichert den Erhalt von qualifizierten Arbeitsplätzen und die Servicefähigkeit von Essendon. Darüber hinaus fördert dies unseren Flughafen-Entwicklungsplan durch Konsolidierung des Betriebs auf dem Hauptflugfeld, um die Sicherheit und Effizienz zu verbessern und ist eine Reaktion auf die starke Nachfrage nach neuen Flugzeughallen."

Textron Aviation wird eine offizielle Eröffnungsfeier für die Essendon Fields Serviceeinrichtung im August für Medienvertreter, Kunden und Gemeindevertreter abhalten, um die Eröffnung des Geländes offiziell zu feiern. Weitere Einzelheiten werden zeitnah zur Feier bekannt gegeben.

Über Textron Aviation Kundenbetreuung

Textron Aviation ist aufgrund seiner Beechcraft und Cessna Marken bekannt für sein unübertroffenes globales Servicenetzwerk, das auf die vollständige Unterstützung des gesamten Lebenszyklus ausgerichtet ist. Über die weitläufige, firmeneigene Fläche von Textron Aviation hinaus haben die Kunden Zugriff auf ein globales Netzwerk von mehr als 300 autorisierten Serviceeinrichtungen. Textron Aviation bietet außerdem ein mobiles Supportprogramm mit mehr als 40 mobilen Serviceeinheiten sowie Servicetechnikern und Support vor Ort. Weitere Informationen über die Serviceprogramme von Textron Aviation finden Sie unter http://txtav.com/en/service.

Informationen zu Textron Aviation Inc.

Seit fast 100 Jahren begeistern wir Menschen für das Fliegen. Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc., hat die Talente seiner Teams unter den Marken Beechcraft, Cessna, Hawker und Pipistrel gebündelt, um Kunden das bestmögliche Flugerlebnis zu bieten. Mit einem Angebot, das von Business Jets, Turboprops sowie leichten und leistungsstarken Kolbenflugzeugen bis hin zu Flugzeugen für Spezialmissionen, militärischen Schulflugzeugen sowie Flugzeugen für Verteidigungsaufgaben reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrt-Produktportfolio der Welt sowie über eine Belegschaft, aus deren Arbeit mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der Allgemeinen Luftfahrt weltweit hervorgegangen sind. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser bewährtes globales Kundendienstnetzwerk, wenn es um wirtschaftliches, produktives und flexibles Fliegen geht. Weitere Informationen finden Sie auf www.txtav.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Luftfahrt-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzgeschäften nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit bekannt für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems. Weitere Informationen finden Sie unter: www.textron.com.

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