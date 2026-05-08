Vancouver, Kanada - 7. Mai 2026 / IRW-Press / Redwood AI Corp. (CSE: AIRX) (OTCQB: RDWCF) (FWB: Y0N, WKN: A422EZ) ("Redwood" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Redwood AI Operations Inc. vom Industrial Research Assistance Program ("NRC IRAP") des National Research Council of Canada (NRC) Beratungsleistungen und Fördermittel in Höhe 240.000 C$ zur Unterstützung ihres Forschungs- und Entwicklungsprojekts "Quantum-enhanced optimization for hazardous chemical risk classification" (Q-SAFE) zugesprochen wurden. Dies ist eine neue Initiative, die sich auf die Verbesserung der Risikoklassifizierung gefährlicher Chemikalien mithilfe von künstlicher Intelligenz und quantengestützten Optimierungsmethoden konzentriert. Nach Ansicht des Unternehmens sind die Anwendungen dieser Initiative für Unternehmen im Verteidigungsbereich sowie für Industrieorganisationen relevant, die im Bereich chemisches Screening und Risikobewertung tätig sind.

Q-SAFE wurde entwickelt, um potenziell gefährliche Chemikalien effektiver zu identifizieren und zu priorisieren, indem Redwoods auf Chemie ausgerichteten KI-Funktionen mit fortschrittlichen Optimierungsansätzen kombiniert werden, die, sobald die Technologie ausgereift ist, auch Quantenhardware einbeziehen können. Das Projekt soll ein sichereres und zuverlässigeres chemisches Screening in Bereichen unterstützen, in denen das Verständnis darüber, ob ein Stoff explosiv oder toxisch ist bzw. andere Sicherheitsrisiken darstellen könnte, von entscheidender Bedeutung ist - insbesondere in Umgebungen, in denen eine schnelle Identifizierung gefährlicher Materialien für Sicherheit, Verteidigung und Notfallmaßnahmen erforderlich ist. Die Arbeiten sollen sich darauf konzentrieren, die Analyse und Filterung chemischer Daten zu verbessern, mit dem Ziel, übersehene Gefahrstoffklassifizierungen zu reduzieren und gleichzeitig eine praxistaugliche Screening-Leistung aufrechtzuerhalten.

Da die Lieferketten für Chemikalien immer komplexer werden und die behördlichen Erwartungen steigen, ist Redwood der Ansicht, dass ein zunehmender Bedarf an fortschrittlicheren Instrumenten besteht, mit denen sich die Risiken von Stoffen vor dem Transport, der Lagerung oder der Verwendung von Chemikalien besser einschätzen lassen. Nach Auffassung von Redwood könnte dies sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor bedeutende Anwendungsmöglichkeiten bieten, darunter im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich sowie in der pharmazeutischen Entwicklung und der chemischen Logistik.

Dieses Projekt, das im Mai 2026 beginnen soll, wird im Rahmen der Initiative NRC IRAP Defence Industry Assist unterstützt, die innovativen kanadischen kleinen und mittleren Unternehmen dabei hilft, in Kanada entwickelte Verteidigungstechnologien sowie Technologien mit doppeltem Verwendungszweck voranzubringen. Redwood ist überzeugt, dass Q-SAFE im Einklang mit dieser Initiative steht, da die Identifizierung und Triage gefährlicher Chemikalien nicht nur für industrielle und pharmazeutische Betriebe von Bedeutung ist, sondern auch für umfassendere Anwendungen in den Bereichen Chemikaliensicherheit, Verteidigung und öffentliche Sicherheit, bei denen ein schnelles und zuverlässiges Screening entscheidend ist.

"Diese Unterstützung durch NRC IRAP ist ein wichtiger Schritt für Redwood, da wir die Ausweitung unserer KI-Plattform für Chemie auf Anwendungen in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung fortsetzen. Mit Q-SAFE arbeiten wir an der Entwicklung von Tools, die Unternehmen dabei unterstützen, gefährliche Chemikalien besser zu identifizieren und schnellere, fundiertere Entscheidungen in Umgebungen zu treffen, in denen Sicherheit und Zuverlässigkeit wichtig sind. Wir sind der Ansicht, dass dieses Projekt die wachsende Bedeutung von Technologien mit doppeltem Verwendungszweck in Kanada und auf internationaler Ebene und die Rolle widerspiegelt, die Redwood bei der Entwicklung praktischer Lösungen für Unternehmen in den Bereichen Verteidigung, Sicherheit und Industrie spielen kann", so Louis Dron, CEO von Redwood AI.

Über Redwood AI Corp.

Redwood AI nutzt fortschrittliche künstliche Intelligenz, um Forschung und Entwicklung in der Chemie zu beschleunigen, mit dem Ziel, die Wirkstoffentdeckung und -entwicklung zu unterstützen sowie Lösungen für Verteidigung und Sicherheit voranzubringen. Das Unternehmen kombiniert Fachkenntnisse in den Bereichen Chemie, KI und Fertigung, um die Synthese und Skalierung von Arzneimitteln zu optimieren. Die Plattform von Redwood AI ist darauf ausgelegt, eine schnellere und effizientere Entwicklung neuer Therapien und chemiegesteuerter Anwendungen zu ermöglichen.

IM NAMEN VON REDWOOD AI CORP.,

"Louis Dron"

Chief Executive Officer

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Louis Dron

Chief Executive Officer

Tel: +1 888 530 8488

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