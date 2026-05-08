Globale geschäftliche Intelligence Plattform von Navan findet Anklang bei Mitarbeitern.

Navan (NASDAQ: NAVN), die globale KI-unterstützte Plattform für Geschäftsreisen und Reiseausgaben, hat heute bekannt gegeben, dass Criteo, die globale geschäftliche Intelligence Plattform, deren globales Reiseprogramm modernisieren wird.

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Global commerce intelligence platform delivers high employee satisfaction with Navan

Criteo möchte seinen Mitarbeitern global ein leicht verständliches System für die Buchung von Geschäftsreisen anbieten, das gleichzeitig die Ausgaben und Kosten transparent macht. Die Wahl fiel auf Navan, da sie auf einer Plattform Buchung und Abrechnung anbieten und wegen ihres Fachwissens über Nachhaltigkeitsberichterstattung.

"Wir wollten unseren Teams ein Reisetool anbieten, das so einfach zu bedienen ist wie ihre persönliche App", sagte Sarah Glickman, Chief Financial Officer bei Criteo. "Mit Navan möchten wir sowohl Reisenden als auch Managern das Buchen und die Abrechnung leicht machen. Außerdem finden sich auf der Plattform umfangreiche Reiseinformationen."

Nach einem schnellen Roll-out in 21 Ländern innerhalb von zwei Monaten kann Navan's KI-unterstützte Plattform messbare Erfolge für Criteo's globale Operationen nachweisen:

Hohe Zustimmung bei Mitarbeitern: 91 der Mitarbeiter bestätigen, dass sie das neue System gerne nutzen.

91 der Mitarbeiter bestätigen, dass sie das neue System gerne nutzen. Schnelle Umsetzung: Navan's Support Teams bearbeiten 85 der Interaktionen mit Reisenden in weniger als 60 Sekunden, sodass Mitarbeiter nie allein gelassen werden.

Navan's Support Teams bearbeiten 85 der Interaktionen mit Reisenden in weniger als 60 Sekunden, sodass Mitarbeiter nie allein gelassen werden. Nachhaltigkeit: Beim Checkout zeigt die Plattform die CO2-Emissionen an, sodass Mitarbeiter das Budget für Kohlenstoffemissionen nachverfolgen können.

"Criteo ist ein dynamisches globales Unternehmen und sie benötigen eine Reiseplattform, die mit ihrem Wachstum Schritt hält", sagte Zahir Abdelouhab, SVP, EMEA, Navan. "Wir sind stolz darauf, ihr altes Tool durch ein KI-System ersetzen zu können, das schneller, einfacher und intuitiver für ihre Mitarbeiter funktioniert."

Criteo ist eines der Unternehmen, die kürzlich zu Navan gewechselt sind, darunter zahlreiche Medienkonzerne wie: Yahoo und Axel Springer.

Über Navan

Navan ist die globale, KI-basierte Plattform für Geschäftsreisen und Reisespesen die Reisen für Vielreisende einfach macht. Sie bietet Auffinden von Flügen und Hotels und eine automatische Abrechnung der Reisespesen sowie 24/7 Support. Navan ist wegen der intuitiven Bedienoberfläche bei Reisenden und Finanzteams beliebt.Hier können Sie sich über die Vorteile von Navan informieren: navan.com.

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