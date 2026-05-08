Die letzten Wochen waren für Börsianer herausfordernd. Doch über verpasste Chancen sollten sich Anleger nicht zu lange ärgern, es gibt sie nach wie vor in ganz unterschiedlichen Branchen und aus unterschiedlichen Gründen. Desert Gold, Evotec und Mutares stechen aktuell hervor. Die Unternehmen haben eines gemeinsam: richtungsweisende Fortschritte werden bislang von der Börse ignoriert und lediglich unzureichend eingepreist. Das eröffnet vorausschauenden Anlegern lukrative Chancen. Analysten machen für die drei Titel deutliches Kurspotenzial aus. Wer hat die Nase vorn?Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de