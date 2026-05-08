Im Goldsektor tut sich wieder etwas. Der Preis je Unze marschiert in Richtung 4.700 USD. Experten halten einen Jahresendpreis um die 6.000 USD für möglich - Tendenz weiter steigend. Auch das Übernahmekarussell dreht sich wieder. In Australien steht eine Milliardenfusion an. Es könnte sogar zu einem Bieterkampf kommen. Und Barrick Mining will seine US-Aktivitäten an die Börse bringen, weil man sich als unterbewertet empfindet. Das Herzstück von "North American Barrick" ist Nevada Gold Mines und damit ein wesentlicher Grund für die voraussichtliche Bewertung von über 60 Mrd. USD. Das IPO richtet den Fokus der globalen Gold-Investoren auf den Weltklasse-Bergbaustandort Nevada. Dort befindet sich Lahontan Gold in der wahrscheinlich werttreibendsten Phase des gesamten Unternehmenszyklus: vom Explorer zum Produzenten. Schon im kommenden Jahr will man bei 1.200 USD Kosten Gold produzieren und "Geld drucken".Den vollständigen Artikel lesen ...
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