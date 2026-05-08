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Coway gibt die Finanzergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 bekannt



08.05.2026 / 09:05 CET/CEST

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SEOUL, Südkorea, 8. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd. die "Best Life Solution Company", hat heute ihre Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt gegeben. "Dank der starken Nachfrage nach unseren führenden Produkten und der erfolgreichen Markteinführung unserer neuesten Angebote konnten wir im ersten Quartal ein solides Wachstum verzeichnen", sagte Soontae Kim, Finanzvorstand von Coway. "Aufbauend auf dieser ausgewogenen Entwicklung sowohl auf unseren heimischen als auch auf unseren globalen Märkten werden wir auch im Jahr 2026 durch innovative Produkteinführungen und verbesserte Marketingstrategien weiterhin ein profitables Wachstum erzielen." Die von Coway gemeldeten Ergebnisse stellen sich wie folgt dar: - Umsatz im ersten Quartal: 1.329,7 Mrd. KRW (+13,2% gegenüber dem Vorjahr) - Betriebsergebnis im ersten Quartal: 250,9 Mrd. KRW (+18,8% gegenüber dem Vorjahr) *Die ausgewiesenen Zahlen sind dem konsolidierten K-IFRS-Abschluss (International Financial Reporting Standards) entnommen. Auf dem heimischen Markt verzeichnete Coway einen Umsatz von 742,8 Milliarden KRW, was einem Anstieg von 9,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieses Wachstum wurde insbesondere durch die erfolgreiche Markteinführung der neuesten Produkte von Coway, darunter der "Icon Ice Water Purifier 3" und der "BEREX Pebble Chair 2", sowie durch die Erweiterung des Produktportfolios durch die Einführung der neuen Marke für medizinische Heimgeräte "Therasol" vorangetrieben. Darüber hinaus sorgte die große jährliche Verkaufsaktion des Unternehmens, die "Coway Festa", die Ende Februar für südkoreanische Verbraucher startete, für eine starke Nachfrage in einer Reihe von Produktkategorien. Infolgedessen stieg der Umsatz mit BEREX-Betten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 30 %, während der Nettozuwachs an Mietkonten im ersten Quartal 188.000 erreichte, was einem Anstieg von 81,8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Auch die ausländischen Tochtergesellschaften von Coway erzielten im ersten Quartal eine starke Leistung: Der Umsatz belief sich auf 537,0 Mrd. KRW, was einem Anstieg von 20,2 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Die malaysische Tochtergesellschaft des Unternehmens erzielte einen beeindruckenden Umsatz von 406,2 Mrd. KRW, was einem Anstieg von 23,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während die US-Tochtergesellschaft einen Umsatz von 57,5 Mrd. KRW (-4,1 % im Jahresvergleich) verzeichnete. Auch die Tochtergesellschaften von Coway in Thailand und Indonesien verzeichneten in diesem Quartal ein rasantes Wachstum und erzielten einen Umsatz von 55,4 Mrd. KRW (+29,3 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum) bzw. 12,6 Mrd. KRW (+14,7 %). Weitere Einzelheiten über die finanzielle Leistung von Coway finden Sie auf der Seite des Unternehmens Investor Relations . Informationen zu Coway Co., Ltd. Coway, "Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. BEREX, die Schlaf- und Wellness-Marke des Unternehmens, will die Lebensqualität durch hochmoderne Matratzen und Massagesessel verbessern. Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam und Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs in Korea vorantreibt. Im Jahr 2025 brachte das Unternehmen Coway Life Solution auf den Markt, eine Premium-Plattform für die Altenpflege, die personalisierte Pflegelösungen für verschiedene Lebensphasen anbietet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com . Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2974610/Image__Coway_Financial_Results.jpg

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