© Foto: Helmut Fricke/dpaDie Commerzbank präsentiert ehrgeizige Wachstumsziele bis 2030 und greift Unicredit scharf an. Was hinter dem Strategieschwenk steckt und warum das Übernahmeangebot der Italiener für Aktionäre kaum attraktiv ist.Die Commerzbank hat am Freitag eine neue Strategie vorgestellt, die das Frankfurter Institut fit für die Zukunft machen soll, und kämpft damit zugleich gegen die Übernahmepläne des italienischen Wettbewerbers Unicredit. Kernstück des Plans ist eine drastische Steigerung der Eigenkapitalrendite: Bis 2030 soll die Kennziffer auf 21 Prozent klettern, verglichen mit 8,7 Prozent im Vorjahr. Begleitet wird das Vorhaben von einem weiteren Stellenabbau: Konzernweit sollen brutto rund 3.000 …Den vollständigen Artikel lesen
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