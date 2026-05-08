Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die Finexity AG auf kombinierter Pro-forma-Basis inklusive Effecta einen über Plan liegenden Umsatz von 2,1 Mio. Euro erzielt und zudem ein besser als erwartetes EBITDA von -0,7 Mio. Euro verbucht. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und erneuern das positive Votum.

Nach Darstellung der Analysten habe das Management auch die Jahresplanung 2026 bestätigt und erwarte einen Umsatz von rund 9,6 Mio. Euro und ein EBITDA von rund -3,5 Mio. Euro. Die operative Entwicklung liefere laut GBC damit erste Hinweise auf eine zunehmende Traktion des Geschäftsmodells und beginnende Skalierungseffekte. Zusätzlich habe Finexity am 5. Mai 2026 eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht beschlossen. Geplant sei die Ausgabe von bis zu 205.778 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2025. Das Bezugsverhältnis werde auf 6:1 festgelegt; sechs alte Aktien berechtigen damit zum Bezug einer neuen Aktie. Der Bezugspreis betrage 36,00 Euro je neuer Aktie, woraus sich ein maximales Emissionsvolumen von rund 7,4 Mio. Euro ergebe. Die Bezugsfrist laufe vom 8. Mai 2026 bis zum 22. Mai 2026; ein Überbezug sei möglich. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 72,00 Euro und erneuern das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 08.05.2026, 11:25 Uhr)



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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 07.05.2026 um 14:00 Uhr fertiggestellt und am 08.05.2026 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e05b627822e386e5455975fde38167cf

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