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Aurubis AG: Aurubis AG hebt Gesamtjahresprognose 2025/26 aufgrund verbesserten Marktausblicks an



08.05.2026 / 11:58 CET/CEST

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Aurubis AG hebt Gesamtjahresprognose 2025/26 aufgrund verbesserten Marktausblicks an

Hamburg, 8. Mai 2026 - Die Aurubis AG erhöht vor dem Hintergrund eines verbesserten Marktausblicks und entsprechend gesteigerten Ergebnisaussichten die Gesamtprognose für das Geschäftsjahr 2025/26. Für das operative Ergebnis vor Steuern (EBT) wird nunmehr ein Korridor von 425 Mio. € bis 525 Mio. € (zuvor 375 Mio. € bis 475 Mio. €) erwartet.

Ausschlaggebend für die Erhöhung der Prognose sind anhaltend hohe Metallpreise, verbesserte Erlöserwartungen aus der Verarbeitung von Recyclingmaterialien sowie höhere antizipierte Schwefelsäureerlöse in der zweiten Geschäftsjahreshälfte.

Im 1. Halbjahr 2025/26 erzielte die Aurubis AG ein vorläufiges operatives Konzern-EBT in Höhe von 226 Mio. € (Vj. 229 Mio. €), welches im Rahmen der Erwartungen des Kapitalmarktes liegt.

Das vorläufige IFRS-Konzern-EBT im 1. Halbjahr 2025/26 beträgt 1.068 Mio. € (Vj. 552 Mio. €).