Aurubis: Prognose rauf, Kosten runter - Ein attraktiver Case für Value-Anleger?
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|Aurubis: Prognose rauf, Kosten runter - Ein attraktiver Case für Value-Anleger?
|12:42
|UBS stuft AURUBIS AG auf 'Neutral'
|ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aurubis mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Neutral" belassen. Das zweite Geschäftsquartal sei solide verlaufen, schrieb...
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|12:30
|DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AURUBIS AG auf 'Hold'
|FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aurubis von 168 auf 178 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Bastian Synagowitz lobte in seiner...
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|12:06
|WARBURG RESEARCH stuft AURUBIS AG auf 'Buy'
|HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aurubis von 176 auf 209 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Steigende Preise für Schwefelsäure verliehen...
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|11:06
|Aurubis - Verschnaufpause oder mehr?