© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-EDie Halbleiterbranche ist um einen massiven Kursanstieg reicher. Am Donnerstag knallte die Himax-Aktie nach starken Zahlen um 30 Prozent nach oben. Halbleiterwerte dominieren das aktuelle Marktgeschehen Halbleiterwerte sind gegenwärtig die heißeste Wette am Aktienmarkt. Nicht zuletzt dem Branchenindex Philadelphia Semiconductor ist es zu verdanken, dass die US-Indizes S&P 500 und Nasdaq 100 trotz neuer Eskalationen im Iran-Krieg unverändert auf Allzeithochs notieren. Starke Quartalsergebnisse und neue Verträge mit Hyperscalern haben bei Unternehmen wie AMD, Intel und SanDisk zu explosionsartigen Kursanstiegen geführt. Auch Werte, die wie Qualcomm lange unter dem Radar vieler Anlegerinnen …Den vollständigen Artikel lesen
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