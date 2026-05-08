Die NÜRNBERGER Versicherung hat einen neuen Leiter Vertriebsstrategie: Seit Mai 2026 hat Frank Leitgeb den Posten inne. Gemeinsam mit dem Vertriebs- und Marketingvorstand der NÜRNBERGER Versicherung, Andreas Politycki, soll Leitgeb den Vertrieb des Unternehmens neu ausrichten. Frank Leitgeb ist seit Mai 2026 Leiter Vertriebsstrategie bei der NÜRNBERGER Versicherung. Das hat ein Sprecher der Unternehmenskommunikation auf Anfrage von AssCompact bestätigt. Leitgeb wird direkt an den langjährigen Vertriebs- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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