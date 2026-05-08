Die IonQ-Aktie hat zuletzt den Turbo eingelegt und ihren Kurs von Mitte April bis Anfang Mai verdoppelt. Doch am gestrigen Donnerstag brach der Aktienkurs des Quantencomputerherstellers um -9% ein. Waren Anleger so unzufrieden mit den Quartalsergebnissen von IonQ und wie könnte es mit der Aktie nun weitergehen? Atemberaubende Quartalszahlen Die Zahlen von IonQ für das Auftaktquartal 2026 kam man getrost als Quantensprung bezeichnen - zumindest beim ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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