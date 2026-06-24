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24.06.2026 06:58 Uhr
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Quantencomputing im Umbruch: Warum Fehlerkorrektur zum entscheidenden Milliardenmarkt hinter IonQ, Rigetti & Co. wird

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Während Hardware-Pure-Plays wie IonQ und Rigetti auf Qubit-Skalierung setzen, verschiebt sich der Fokus im Quantencomputing zunehmend auf die darunterliegende Software-Schicht der Fehlerkorrektur.

Quantencomputing zwischen Skalierung und physikalischer Grenze

Der Quantencomputing-Sektor bleibt im Juni 2026 von hohen Investitionen geprägt. Parallel zur Weiterentwicklung künstlicher Intelligenz wird zunehmend diskutiert, in welchen Bereichen klassische Halbleiter an physikalische Grenzen stoßen und welche Rechenarchitekturen künftig komplexe Datenprobleme übernehmen könnten.

Im Zentrum dieser Debatte stehen Unternehmen wie IonQ (WKN: A3C59P), Rigetti Computing (WKN: A3D698) und D-Wave Quantum (WKN: A3D7U3). Sie verfolgen unterschiedliche technische Ansätze, teilen jedoch ein gemeinsames Ziel: die Skalierung physischer Qubits. Genau hier beginnt der strukturelle Engpass der Branche.

Das Qubit-Problem: Warum Hardware allein nicht ausreicht

Physische Qubits reagieren extrem empfindlich auf äußere Einflüsse wie Temperatur, elektromagnetische Störungen oder Materialinstabilitäten. Diese Effekte führen zu Dekohärenz und damit zu fehlerhaften Rechenoperationen.

Mit steigender Qubit-Zahl wächst nicht nur die Rechenleistung, sondern auch die Fehlerwahrscheinlichkeit. Für viele Anwendungen bleibt der sogenannte "Noise Floor" damit ein entscheidender limitierender Faktor.

Die Folge: Der wirtschaftliche Nutzen von Quantencomputern hängt weniger an der reinen Hardware-Anzahl, sondern zunehmend an der Fähigkeit, fehlerhafte Signale zu korrigieren und stabil nutzbare Ergebnisse zu erzeugen.

Die stille Schlüsseltechnologie: Quantum Error Correction als Wertschicht

In der Architektur moderner Quantencomputer bildet Quantum Error Correction (QECC) eine zentrale Zwischenschicht zwischen physischer Hardware und anwendbarer Rechenlogik.

Während Hardware-Unternehmen hohe Kapitalintensität in Kryotechnik, Chipdesign oder Ionenfallen investieren, adressiert die Softwareebene ein anderes Problem: die mathematische Rekonstruktion fehlerbehafteter Messdaten.

Diese Entwicklung verschiebt den Fokus innerhalb der Wertschöpfungskette. Nicht allein die Anzahl der Qubits wird relevant, sondern die Effizienz der Dekodierungs- und Korrekturverfahren. Genau in dieser Schicht positioniert sich Quantum X Labs Inc. (WKN: A40KCG | ISIN: US9267113002) mit einem Software- und Infrastrukturansatz.

Datenstrategie und technologische Basis von Quantum X Labs

Quantum X Labs verfolgt eine Entwicklungslinie, die auf der Kombination von Software-Algorithmen und bestehenden Forschungsdaten basiert. Ein wesentlicher Baustein ist die Nutzung öffentlich zugänglicher Datensätze aus dem Bereich Google Quantum AI, einer Forschungseinheit von Alphabet (WKN: A14Y6H).

Diese Daten dienen der Entwicklung und dem Training eigener Dekodierungsmodelle, die auf die Verbesserung von Fehlerkorrekturmechanismen in Quantenprozessoren ausgerichtet sind. Ziel ist es, robuste Softwaremodelle zu entwickeln, die mit unterschiedlichen Hardwarearchitekturen kompatibel bleiben.

Im Gegensatz zu rein hardwarezentrierten Ansätzen verschiebt sich der Fokus damit auf eine abstraktere Ebene: die Optimierung der Informationsverarbeitung unter realen Störbedingungen.

Kooperation mit IQCC: Validierung auf externer Infrastruktur

Ein zentraler Entwicklungsschritt wurde am 10. Juni 2026 mit der Bekanntgabe einer Kooperation zwischen Quantum X Labs und IQCC, einem Unternehmen der Quantum Machines Gruppe, dokumentiert.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird die KI-basierte Fehlerkorrektur-Software von Quantum X Labs auf einer externen Quantensteuerungsinfrastruktur getestet. Ziel ist die Integration und Evaluierung des firmeneigenen Dekoders unter realen Betriebsbedingungen.

Für Software-orientierte Anbieter im Quantencomputing-Ökosystem stellt die Validierung auf etablierter Hardware-Infrastruktur einen entscheidenden Schritt zwischen theoretischer Entwicklung und potenzieller kommerzieller Anwendung dar. Die Kooperation verdeutlicht zudem die wachsende Verflechtung von Software- und Hardwareebene innerhalb der Branche

Plattformansatz jenseits des reinen Quantencomputers

Neben der Fehlerkorrektur verfolgt Quantum X Labs eine breiter angelegte Plattformstrategie. Das Unternehmen entwickelt Anwendungen in den Bereichen Quanten-Software und Quanten-Sensorik.

Dazu zählen unter anderem Algorithmen für komplexe Simulationen in der Nuklearforschung, datengetriebene Auswertungen klinischer Studien sowie Sensoriklösungen wie quantenbasierte Gyroskope und Atomuhren. Diese Technologien zielen auf Navigations- und Messsysteme mit hoher Präzision, etwa in maritimen oder sicherheitskritischen Anwendungen.

Parallel dazu befindet sich eine Plattform für Neutralatom-Quantencomputing in einer frühen Entwicklungsphase. Aktuell basiert das System auf rund 50 Qubits, wobei eine schrittweise Skalierung bis 2027 vorgesehen ist.

Einordnung im Wettbewerbsumfeld der Quantencomputing-Aktien

Im direkten Vergleich mit IonQ, Rigetti Computing und D-Wave wird deutlich, dass sich unterschiedliche Ebenen der Wertschöpfung herausbilden. Während Hardwareanbieter auf physische Skalierung setzen, entsteht im Bereich Software und Fehlerkorrektur eine ergänzende Infrastruktur.

Für den Markt der Quantencomputing Aktien rückt damit eine zusätzliche Ebene in den Fokus: die Fähigkeit, instabile Quanteninformationen in verwertbare Rechenergebnisse zu überführen. Quantum X Labs bewegt sich innerhalb dieses Segments als reiner Software- und Infrastrukturakteur, der an der Schnittstelle zwischen Forschung, Datenanalyse und Systemintegration operiert.

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__________

Quellen:

https://de.investing.com/news/company-news/viewbix-schliest-ubernahme-von-quantum-x-labs-fur-40anteil-ab-93CH-3376314

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-06/68725024-quantum-x-labs-und-iqcc-schliessen-strategische-kooperation-zur-bewertung-ki-basierter-quanten-fehlerkorrektur-auf-quanteninfrastruktur-176.htm

https://quantumxlabs.xyz/

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Land: Israelisch / ISIN: US9267113002

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