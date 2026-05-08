Rheinmetall hat im ersten Quartal die Erwartungen deutlich verfehlt - und stieg trotzdem. Zwei Analysehäuser, zwei Welten: Halteempfehlung hier, 63 Prozent Kurspotenzial dort. Was Anleger jetzt wissen müssen. Das schwache Quartalsergebnis ist nach Einschätzung der Analysten vor allem auf Timing-Effekte zurückzuführen. Das Management selbst erwartet, dass rund 64 Prozent des Jahresumsatzes erst in der zweiten Jahreshälfte anfallen werden. Das macht 2026 zu einem stark auf das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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