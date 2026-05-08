FORTEC Elektronik stellt die Weichen für die nächste Entwicklungsphase und erweitert den Vorstand mit einem international erfahrenen Technologie-Manager. Mit Wirkung zum 18. Mai 2026 hat der Aufsichtsrat Michael Spatny zum neuen COO der FORTEC-Gruppe bestellt. Er folgt auf Ulrich Ermel, der das Unternehmen wie bereits angekündigt zum 30. Juni 2026 auf eigenen Wunsch verlassen wird. Der Vertrag von Michael Spatny läuft zunächst bis zum 30. Juni 2029. International erfahrene Führungspersönlichkeit Mit Michael Spatny gewinnt FORTEC einen Manager mit mehr als 35 Jahren internationaler Erfahrung im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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