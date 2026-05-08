Agoria, Max Cooper, Fleur Shore, Tini Gessler, Ali Demirel, Albi Scotti, Oliver Bohl und Sarah Grimaldi bilden die Jury des Wettbewerbs, der den Dialog zwischen Künstlicher Intelligenz (KI) und Live-Performance in den Mittelpunkt stellt.

Reply [EXM, STAR: REY], ein international tätiges Unternehmen, das sich auf die Entwicklung KI-gestützter Geschäftsmodelle spezialisiert hat und für seine Innovationskraft bekannt ist, baut sein Engagement für kreative Experimente weiter aus und startet die zweite Edition des Reply AI Music Contest". Der Wettbewerb wird in Zusammenarbeit mit dem Kappa FuturFestival organisiert, einem der führenden Festivals für elektronische Musik in Europa. Er richtet sich an Kreative weltweit, die mithilfe von KI-Technologien neue Verbindungen zwischen Klang und Bild schaffen und das kreative Potenzial von KI bei Live-Performances weiterentwickeln.

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Der Wettbewerb ist Teil der Reply Challenges, einem Programm aus Technologie- und Kreativwettbewerben, mit dem Reply neue Bildungsformate fördert und sich gezielt an junge Generationen richtet. Die Community der Reply Challenges zählt heute weltweit rund 250.000 Teilnehmende.

Die Jury vereint namhafte Persönlichkeiten der internationalen Musik- und Kunstszene: Dazu gehört der französische Produzent und DJ Agoria, der für seinen Ansatz bekannt ist, elektronische Musik mit unterschiedlichen Genres und experimentellen Klangwelten zu verbinden. Ebenfalls Teil des Gremiums ist der irische Komponist und multidisziplinäre Künstler Max Cooper, dessen Arbeit an der Schnittstelle von Wissenschaft und Kunst angesiedelt ist. Die Jury ergänzen Fleur Shore, britische DJane und Produzentin und eine der prägenden Stimmen der House-Szene, sowie Tini Gessler, deutsche DJane und Produzentin mit internationaler Präsenz in der Tech-House-Szene.

Zum Kreis der Jurymitglieder zählen außerdem der Künstler Ali Demirel, der in seinen immersiven Performances häufig KI-generierte visuelle Elemente einsetzt, sowie Albi Scotti, DJ, Musikberater, Journalist und eine zentrale Figur der internationalen Clubkultur. Die Jury komplettieren Oliver Bohl, Partner bei Reply AI Studios, und Sarah Grimaldi, Executive Creative Director bei Xister Reply und Chefredakteurin des Clanker Magazine.

Unter dem Motto "Imaginatio Nova" lädt die Ausgabe 2026 dazu ein, eine neue Ära der Vorstellungskraft zu erkunden, in der sich menschliche Kreativität im Zusammenspiel mit Technologie entfaltet. Beiträge können bis zum 1. Juni 2026 über die Plattform aimc.reply.com eingereicht werden. Bewertet werden die Projekte nach Kreativität, der Integration von Klang und Bild sowie ihrem Ausdruckspotenzial im Live-Kontext. Die Finalisten erhalten die Gelegenheit, ihre Arbeiten auf der NOVA Stage des Kappa FuturFestival zu präsentieren, das vom 3. bis 5. Juli 2026 in Turin stattfindet. Dort werden auch die Gewinner bekannt gegeben.

Neben der Auszeichnung der besten Performances vergibt die Jury einen Sonderpreis: den "Reply AI Studios Grand Prix". Mit diesem Preis werden herausragende Leistungen und innovative Anwendungen Künstlicher Intelligenz gewürdigt.

Der Wettbewerb ist Teil der Reply Challenges, einem Programm aus Technologie- und Kreativwettbewerben, mit dem Reply neue Bildungsformate fördert und sich gezielt an junge Generationen richtet. Die Community der Reply Challenges zählt heute weltweit rund 250.000 Teilnehmende.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

Kappa FuturFestival

Das Kappa FuturFestival ist das größte Open-Air-Festival für elektronische Musik in Italien und zählt weltweit zu den wichtigsten Veranstaltungen dieser Art. Das renommierte Musikmagazin DJ Mag zählt das Festival zu den zehn besten der Welt. Die 13. Ausgabe des Kappa FuturFestival findet vom 3. bis 5. Juli im Parco Dora statt und wartet mit einem hochkarätigen Line-up aus mehr als 120 international renommierten Künstlerinnen und Künstlern auf, darunter Peggy Gou, Skrillex, Diplo, Solomun, Amelie Lens und viele weitere.

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Kappa FuturFestival

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