NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für FMC von 32 auf 31 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst James Vane-Tempest passte seine Schätzungen für den Dialysekonzern am Donnerstagabend an die Resultate des ersten Quartals an./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:05 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005785802
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:05 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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