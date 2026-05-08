DJ PTA-News: ADX Energy Ltd.: Weitere gasführende Schichten in Frankenmarkt - Bohrung HOCH-1 auf 1619 m Tiefe abgeteuft - Bohrlochmessungen laufen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

ADX Energy Ltd.: Weitere gasführende Schichten in Frankenmarkt

Bohrung HOCH-1 auf 1619 m Tiefe abgeteuft - Bohrlochmessungen laufen

Erdgasbohrung HOCH-1 bei Frankenmarkt

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Wien (pta000/08.05.2026/13:55 UTC+2)

Die Erdgasbohrung HOCH-1 in der oberösterreichischen Gemeinde Frankenmarkt ist am Donnerstag auf sechs weitere gasführende Sandschichten unterhalb der primär angepeilten Hall-Formation gestoßen, die Bohrung selbst wurde in 1619 Metern Tiefe abgeteuft, um die Bohrlochmessung vorzubereiten. Eine erste Schnellausweitung ("quick look log interpretion") soll am Samstag, 9. Mai, vorliegen. Bestätigen sich die bisherigen Ergebnisse, wird das Bohrloch verrohrt und für die Produktionstests in den kommenden Wochen vorbereitet.

Für ADX Executive Chairman Ian Tchacos liefert die Bohrung HOCH-1 "vielversprechende Ergebnisse" für ADX und seinen Farming Partner MND. Auch die dünnen gasführenden Sandschichten unterhalb des definierten primären Zielgebiets (Hall-Basin-Formation - Tiefsee-Sand am Beckenboden der Miozän-Zeit) seien von wirtschaftlichem Interesse. Vergleichbare Lagerstätten in anderen nahegelegenen Bohrungen hätten "wesentlich zu den Produktionsraten und Reserven beigetragen", so Tchacos.

Die unterhalb des primären Zielgebiets angetroffenen Intervalle der Hall-Formation waren in den bisherigen Ressourenschätzungen nicht enthalten. Aufgrund der Vertiefung der Bohrung erwartet ADX nach dem Wochenende weitere Messergebnisse und aller Wahrscheinlichkeit nach innerhalb weniger Wochen den Beginn des Testprogramms. Die weiteren Explorations- und Bewertungsarbeiten sind erforderlich, um das Vorhandensein einer signifikanten Menge potenziell förderbarer reiner biogener Erdgasse zu ermitteln.

HOCH-1 ist das erste von drei relativ seichten Erdgas-Prospekten in Oberösterreich, für die alle montan- und naturschutzrechtlichen Genehmigungen vorliegen. Die Bohrung hat am 16. April begonnen und erreichte am 7. Mai eine Tiefe von 1.619 Metern. Die erste Durchteufung gasgefüllter Sande erfolgte in einer Tiefe von 1.350 Metern.

Die Interpretation des biogenen (zu 100 % Methan) gasgefüllten Reservoirs der Hall-Formation basiert auf Bohrklein, Bohrlochmessungen, Konsistenzanalysen und hoher Gaskonzentration.Die im Bohrloch angetroffenen Lagerstätten korrelieren nahezu exakt mit der vor der Bohrung erstellten 3D-Seismikprognose.

Die Bohrung HOCH-1 zielt auf Gaslagerstätten in geringen Tiefen (miozäne Sandsteine) der Hall-Formation ab. Das Prospektionsgebiet weist ein mittleres Ressourcenpotenzial von 8,0 Mrd. Kubikfuß (226 Mio. Kubikmeter) Erdgas (reines Methan) und ein mögliches Potenzial von 17,3 Mrd. Kubikfuß (knapp 500 Mio. m3) auf.

Über ADX Energy

Die börsennotierte ADX Energy Ltd exploriert und fördert Kohlenwasserstoffe in Österreich und entwickelt Speicherlösungen für grünen Wasserstoff. Das Unternehmen betreibt Erdöl- und Erdgas-Lagerstätten im Großraum Zistersdorf (NÖ) und Waldneukirchen (OÖ) und verfügt über zwei Lizenzgebiete im Ausmaß von rund 1100 km2. Mitarbeiter wie Zulieferfirmen und Service-Organisationen in den Produktionsstätten blicken auf viele Jahrzehnte erfolgreicher Berufserfahrung zurück. http://www.adx-energy.com

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May 08, 2026 07:55 ET (11:55 GMT)