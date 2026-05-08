Datum der Anmeldung:
05.05.2026
Aktenzeichen:
B11-57/26
Unternehmen:
Audi AG, Ingolstadt, Volkswagen (China) Investment Company Ltd., Peking (CHN) und SAIC Motor Corporation Ltd., Shanghai (CHN); Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens
Produktmärkte:
Entwicklung von Pkw im Premiumsegment
05.05.2026
Aktenzeichen:
B11-57/26
Unternehmen:
Audi AG, Ingolstadt, Volkswagen (China) Investment Company Ltd., Peking (CHN) und SAIC Motor Corporation Ltd., Shanghai (CHN); Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens
Produktmärkte:
Entwicklung von Pkw im Premiumsegment
© 2026 Bundeskartellamt