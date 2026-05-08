Eine Kooperation mit Nvidia und Milliardenaufträge von mehreren Hyperscalern. Ohne die Glasfasertechnik von Corning geht es dabei kaum noch.Den vollständigen Artikel lesen ...
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