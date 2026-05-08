© Foto: Dall-EGoldman Sachs erwartet von Nvidia ein starkes Quartal. Die eigentliche Frage ist, wie weit die Rechenzentrum-Prognose übertroffen wird. Was Anleger beim Ergebnis genau beobachten sollten.Kurz vor den Quartalzahlen von KI-Krösus Nvidia am 20. Mai haben die Analysten von Goldman Sachs ihre Kaufempfehlung für den Chiphersteller bekräftigt und ihre Gewinnschätzungen deutlich angehoben. Das Kursziel liegt bei 250 US-Dollar - rund 20 Prozent über dem aktuellen Kurs von knapp 208 Dollar. Die Bank hebt ihre Umsatz- und Gewinnprognosen im Schnitt um etwa zwölf Prozent an. Im Mittelpunkt der Analyse steht Nvidias Rechenzentrumsgeschäft. Das Unternehmen hatte auf seiner Entwicklerkonferenz GTC eine …Den vollständigen Artikel lesen
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