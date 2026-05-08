© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Sheldon CooperStellantis setzt bei Opel auf China-Technik von Leapmotor - doch der Elektroplan zeigt auch, wie groß der Druck auf Europas Autobauer geworden ist.Stellantis führt Gespräche mit dem chinesischen Partner Leapmotor über den Ausbau der strategischen Partnerschaft und die Steigerung der Produktion von elektrisch betriebenen Opel C-SUVs im Werk Figueruelas in Saragossa, Spanien. Der Automobilhersteller gab am Freitag bekannt, dass das Joint Venture Leapmotor International die Produktion von Elektrofahrzeugen in Europa vorantreiben und die Produktion des C-SUV-Modells B10 von Leapmotor ab voraussichtlich 2026 in das Werk bringen wird. Im Rahmen der erweiterten Partnerschaft planen die beiden …Den vollständigen Artikel lesen
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