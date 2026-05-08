Im Herzen von Brera, Mailands kultigstem Stadtteil, feierte die Gruppe Kaffee, Design und Innovation mit zwei einladenden Ausstellungsräumen:

CASA La Marzocco und The Smallest Coffee Shop at Home mit De' Longhi

Die Mailänder Designwoche verwandelt die Stadt jedes Jahr in eine globale Bühne für Designkultur und funktionale Ästhetik und zieht Hunderttausende Besucher und Kreative aus aller Welt an, um die führenden Trends des Jahres zu definieren.

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Erneut stand die De' Longhi-Gruppe im Rampenlicht mit Aktionen, die der sich wandelnden Welt des Kaffees gewidmet waren und sowohl Rituale für zu Hause als auch professionelle Umgebungen außerhalb des eigenen Zuhauses umfassten.

Für die Mailänder Designwoche 2026 präsentierte De' Longhi "The Smallest Coffee Shop at Home", bei dem die Marke ihre meistverkauften Maschinen im Stil von Cafés aus aller Welt neu interpretierte. Die Idee entstand in Zusammenarbeit mit dem Meister der Miniaturkunst Simon Weisse. Der visionäre Modellbauer ist bekannt für seine Zusammenarbeit mit international renommierten Filmemachern, darunter Wes Anderson bei The Grand Budapest Hotel, Luca Guadagnino und Wim Wenders. Das Projekt umfasst fünf handgefertigte Café-Fassaden, die von verschiedenen Kaffeekulturen inspiriert sind Paris, Tokio, Mailand, Kopenhagen und Berlin und direkt auf De'Longhi-Kaffeemaschinen montiert sind. So wird das Kaffeeerlebnis zu Hause durch eine hochgradig handwerkliche Designperspektive neu interpretiert. Die Marke setzte in großem Umfang Social-Media-Influencer ein, um die Idee zu verbreiten und die Botschaft zu vermitteln, dass eine De'Longhi-Maschine tatsächlich ein kleines Café zu Hause ist.

Im Herzen der Mailänder Designwoche präsentierte CASA La Marzocco ein kuratiertes Programm aus Kaffeeerlebnissen, Produktvorstellungen und Vorträgen, die Handwerkskunst und zeitgenössische Kultur zelebrierten. Die Ausstellung vereint die Welten von La Marzocco Home mit der Einführung von drei neuen Farben: Crème, Blau und gebürsteter Stahl -, Modbar mit seinem originellen Untertisch-Brühsystem und Officine Fratelli Bambi, der Maßwerkstatt von La Marzocco. Ergänzt wurde diese Präsentation durch eine limitierte Kollektion, die gemeinsam mit der niederländischen Designmarke POLSPOTTEN entstanden ist eine Zusammenarbeit, die Kaffeetradition mit modernem Wohndesign verbindet. Über die Mauern von CASA hinaus erstreckte sich die Präsenz der Marke durch ein dynamisches Netzwerk aus Satellitenkooperationen und Aktionen über ganz Mailand.

La Marzocco arbeitete außerdem mit Highsnobiety für The Good Meet-Up Kiosk zusammen, ein kulturelles Kiosk-Konzept, das sich in einen Treffpunkt für eine Pause verwandelte, an dem Kaffee, Kultur und Gemeinschaft aufeinandertreffen.

"Auf der Mailänder Designwoche unterstrich die Gruppe die zentrale Rolle des Kaffees im modernen Lebensstil, von der Küche bis zum Café. Wir nutzten unsere Position als Branchenführer, um einen einzigartigen Dialog zwischen Design und Innovation zu fördern und die weltweite Exzellenz der Marke De' Longhi im Haushaltsbereich mit dem unvergleichlichen professionellen Erbe von La Marzocco zu vereinen", erklärte Fabio de' Longhi, CEO der Gruppe.

Das strategische Engagement der Gruppe bei großen globalen Veranstaltungen, gepaart mit einer abgestimmten Social-Media-Strategie, beschleunigt erfolgreich die Marktexpansion und die Reichweite der Marke. Tatsächlich wurden diese Aktivitäten durch ein ganzheitliches "Paid Earned"-Medienökosystem verstärkt, das darauf ausgelegt ist, Resonanz und Engagement zu maximieren.

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