Der KI-Boom sorgt derzeit bei Unternehmen wie Lumentum Holdings für kräftigen Rückenwind. Für Leser des Börsenbriefs TSI USA ist das keine Überraschung: Die Aktie wurde frühzeitig identifiziert und liegt inzwischen, nach nur 4 Monaten, bereits 182 Prozent im Plus. Das Musterdepot erzielt 2026 bislang eine starke Jahresperformance von 49 Prozent. Weitere trendstarke Titel stehen bereit und sorgen für den nächsten Performanceschub.Das US-Technologieunternehmen Lumentum Holdings zählt zu den wichtigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär