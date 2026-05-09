Der Dax stolperte mehr oder weniger ins Wochenende. Dass der Index die Handelswoche oberhalb von 24.000 Punkten beenden konnte, ist allerdings positiv zu bewerten. Ein Wochenschluss unterhalb von 24.000 Punkten hätte die charttechnische Lage weiter verschärft. Nachdem der deutsche Leitindex unter der Woche bereits "25.000-Punkte-Luft" schnuppern konnte, mag der Wochenschluss etwas oberhalb von 24.000 Punkten zwar etwas enttäuschend sein, doch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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