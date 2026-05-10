Canamera legt technischen Bericht für Schryburt Lake vor und skizziert Bohrprogramm über 1,5 Millionen CAD zur Weiterentwicklung des Seltene-Erden-Projekts

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Unabhängige Bewertung hebt mehrere hochpriorisierte Ziele in einem wenig erforschten Karbonatit-System in Ontario hervor

Canamera Energy Metals (ISIN: CA13711A1003) hat einen weiteren Schritt zur Weiterentwicklung seines Schryburt-Lake-Projekts im Nordwesten Ontarios unternommen und einen unabhängigen technischen Bericht eingereicht, der ein vorgeschlagenes Explorationsprogramm im Umfang von 1,5 Millionen CAD umfasst. Dieses beinhaltet eine erste Phase von Diamantbohrungen zur Untersuchung von Mineralisierungen mit Seltenen Erden (REE) und Niob.

Der Bericht, der gemäß den kanadischen Offenlegungsstandards NI 43-101 erstellt wurde, stellt die erste umfassende unabhängige Bewertung des Projekts dar, seit sich Canamera die Option gesichert hat, bis zu 90% der Beteiligung zu erwerben. Empfohlen wird eine Phase-1-Kampagne mit einem 1.500 Meter umfassenden Bohrprogramm aus neun Bohrlöchern, das auf mehrere geophysikalische und geochemische Anomalien innerhalb des Karbonatit-Komplexes der Liegenschaft abzielt.

Schryburt Lake liegt etwa 135 Kilometer nordöstlich von Pickle Lake und befindet sich in Reichweite bestehender Bergbauinfrastruktur innerhalb der Patricia Mining Division. Das Projekt umfasst nahezu 5.000 Hektar und gilt als aussichtsreich für kritische Mineralien, die in sauberen Energietechnologien eingesetzt werden. Besonders im Fokus stehen Neodym und Praseodym - zentrale Bestandteile von Permanentmagneten für Elektrofahrzeuge und Windkraftanlagen - sowie Niob, das zur Härtung von Stahl verwendet wird.

Die unabhängige Studie identifiziert fünf Zielgebiete - Blue Jay, Goldfinch, Starling, Blackbird und Hummingbird - basierend auf historischen Explorationsdaten und neueren Untersuchungen. Besonders Blue Jay sticht hervor: Oberflächenproben lieferten dort Gesamtgehalte an Seltenen-Erden-Oxiden (TREO) von bis zu 3,6%, begleitet von Niobwerten von nahezu 0,5%. Die übrigen Zonen weisen niedrigere Gehalte auf, werden jedoch durch konsistente geophysikalische Signaturen und historische Hinweise auf Mineralisierung gestützt.

Ein dreidimensionales magnetisches Inversionsmodell hat mehrere röhrenförmige Anomalien abgegrenzt, die als potenzielle Aufstiegswege mineralreicher Phasen innerhalb des Karbonatit-Systems interpretiert werden. Diese Strukturen reichen in einigen Bereichen bis in Tiefen von mehr als einem Kilometer und deuten damit auf das Potenzial einer vertikal ausgedehnten Mineralisierung hin. Unterstützt werden die Ergebnisse durch luftgestützte Magnetik- und Radiometrie-Untersuchungen sowie biogeochemische Probenahmen, die gemeinsam zur Definition bohrreifer Ziele beitragen.

Das empfohlene Bohrprogramm soll mittels Helikopterlogistik unterstützt werden und beinhaltet Notfallpläne für zusätzliche Bohrungen, abhängig von den ersten Ergebnissen. Das Gesamtbudget einschließlich Reserven wird auf etwas mehr als 1,4 Millionen CAD geschätzt. Die Umsetzung steht jedoch noch unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen, wobei der Explorationsantrag derzeit von den Behörden Ontarios geprüft wird.

Karbonatit-Komplexe wie Schryburt Lake sind vergleichsweise seltene geologische Formationen, die weltweit jedoch für wirtschaftlich bedeutende Lagerstätten Seltenen Erden bekannt sind. Das geologische Umfeld des Projekts - eine uralte Intrusion innerhalb archaischer Grundgebirgsformationen - weist Ähnlichkeiten mit anderen mineralisierten Systemen auf, ist jedoch im Vergleich zu etablierten Bergbaudistrikten bislang nur wenig erforscht.

Für Canamera eröffnet das Projekt Zugang zu einem Bereich des Bergbausektors, der zunehmend das Interesse von Investoren und Regierungen auf sich zieht - insbesondere vor dem Hintergrund westlicher Bemühungen, Lieferketten für kritische Mineralien zu diversifizieren. Das Vorkommen sowohl von Seltenen Erden als auch von Niob könnte die strategische Attraktivität des Projekts erhöhen, sofern wirtschaftlich rentable Lagerstätten nachgewiesen werden.

Gleichzeitig befindet sich das Projekt weiterhin in einem frühen Entwicklungsstadium. Ein Großteil der bisherigen Hinweise basiert auf Oberflächenproben und historischen Explorationsdaten, von denen einige aufgrund unvollständiger Dokumentation nicht vollständig verifiziert werden können. Der unabhängige Bericht stuft diese Daten zwar als ausreichend für die Planung weiterer Explorationen ein, sie reichen jedoch nicht aus, um Ressourcenschätzungen zu unterstützen. Zudem hat das Unternehmen bislang noch kein eigenes umfassendes Verifizierungsprogramm durchgeführt.

Die geplante Bohrkampagne wird daher eine entscheidende Rolle dabei spielen, festzustellen, ob sich die geophysikalischen Anomalien und Oberflächenindikationen in bedeutende Mineralisierungen im Untergrund umsetzen lassen. Investoren dürften insbesondere auf konsistente Gehalte, Kontinuität und Größenordnung achten - zentrale Faktoren für die wirtschaftliche Bewertung einer möglichen Entdeckung.

Neben den technischen Aspekten hat Canamera auch erste Gespräche mit lokalen First Nations aufgenommen - ein notwendiger Schritt zur Weiterentwicklung von Explorationsaktivitäten in der Region. Das Unternehmen betont seine Absicht, eine Entwicklung unter Einbeziehung indigener Beteiligung und Konsultation voranzutreiben, was Einfluss auf Zeitpläne und Genehmigungsverfahren haben könnte.

Kurzfristig liegt der Fokus nun auf der Sicherung der Explorationsgenehmigung und der Mobilisierung für das Phase-1-Bohrprogramm. Die Ergebnisse dieser ersten Kampagne sollen die Grundlage für weitere Explorationsphasen bilden, darunter mögliche Erweiterungsbohrungen und detailliertere Arbeiten zur Ressourcendefinition, sofern die Resultate dies rechtfertigen.

Auch wenn das Projekt weiterhin spekulativen Charakter besitzt, bietet Schryburt Lake Canamera einen Einstieg in einen strategisch wichtigen Rohstoffbereich. Erste Hinweise deuten auf das Potenzial eines mineralisierten Systems mit mehreren Zielzonen hin. Das bevorstehende Bohrprogramm wird den ersten substanziellen Test dieses Potenzials darstellen.

Quellen:

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20790889-canamera-energy-metals-reicht-unabhaengigen-technischen-bericht-schryburt-lake

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Canamera Energy Metals Corp.

Land: Kanadisch

ISIN: CA13711A1003



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Enthaltene Werte: CA13711A1003