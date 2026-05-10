Novo - hier bei Gettex - hat an der Börse Rückenwind bekommen, weil die US-Arzneimittelbehörde die massenhafte Herstellung von Nachahmerversionen zentraler Adipositasmittel stärker einschränken will. Die FDA schlägt vor, Semaglutid und Liraglutid von Novo Nordisk sowie Tirzepatid von Eli Lilly aus der 503B-Liste für Bulk-Compounding zu streichen. Das würde großen Auslagerungsapotheken die Produktion deutlich erschweren und nimmt genau jenen Graumarkt ins Visier, der zuletzt auf Preise und Volumen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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