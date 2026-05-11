© Foto: Raphael Knipping/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00 Uhr, Deutschland: Aurubis, Q2-Zahlen 07:00 Uhr, Deutschland: K+S, Q1-Zahlen (detailliert) 07:15 Uhr, Deutschland: Hypoport, Q1-Zahlen 07:30 Uhr, Deutschland: Gea Group, Q1-Zahlen 07:30 Uhr, Deutschland: Hannover Rück, Q1-Zahlen 07:30 Uhr, Deutschland: Adesso, Q1-Zahlen 07:45 Uhr, Deutschland: Patrizia, Q1-Zahlen 08:00 Uhr, Großbritannien: Compass Group, Halbjahreszahlen 14:00 Uhr, Deutschland: Hochtief, Q1-Zahlen 14:00 Uhr, Niederlande: ASM International, Hauptversammlung 14:00 Uhr, USA: Fox Corp, Q3-Zahlen USA: Mosaic, …Den vollständigen Artikel lesen
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