Die Energiekrise bewegt etwas. Während Experten der Internationalen Energieagentur (IEA) und McKinsey klarstellen, dass das 1,5-Grad-Ziel kaum noch zu halten ist, hat sich auch vor dem Hintergrund der hohen Energiepreise ein Transformationsprozess in Industrie und Logistik in Gang gesetzt. Die anhaltenden Spannungen an den Energiemärkten, verstärkt durch geopolitische Instabilitäten in Schlüsselregionen wie der Straße von Hormus, haben Wasserstoff von einem Zukunftsthema zu einem ökonomischen Imperativ reifen lassen. In Sektoren, die als schwer zu transformieren gelten - darunter die Schwerindustrie, der maritime Sektor und der schwere Bergbau - existieren kaum tragfähige Alternativen zu Energieträgern wie Wasserstoff. Bis 2030 wird erwartet, dass grüner Wasserstoff in vielen Bereichen die Kostenparität zu fossilen Brennstoffen erreicht, sofern die Infrastruktur endlich skaliert wird. Doch genau hier liegt das Problem: Während die Welt auf die großen Infrastrukturlösungen von morgen wartet, braucht die Industrie bereits heute effiziente Brückentechnologien, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Ein Unternehmen ist bereits am Markt und erntet gerade mehr Zuspruch denn je.

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