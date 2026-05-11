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LR Health & Beauty SE veröffentlicht Ergebnisse für das erste Quartal 2026



11.05.2026 / 07:36 CET/CEST

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LR Health & Beauty SE veröffentlicht Ergebnisse für das erste Quartal 2026 Umsatz im Q1 2026 erreicht 60,8 Mio. EUR, normalisiertes EBITDA bei 5,2 Mio. EUR

Fokus im Geschäftsjahr 2026 liegt auf der konsequenten Fortführung der strategischen Initiativen für eine nachhaltig positive Geschäftsentwicklung

Erfolgreiche LR Business Days im April mit innovativem Produktlaunch geben zusätzlichen Auftrieb Ahlen, 11. Mai 2026 - Die LR Health & Beauty SE, Europas führendes Social-Commerce-Unternehmen im Bereich hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte, veröffentlicht heute ihre vorläufigen Zahlen für das erste Quartal 2026. Vor dem Hintergrund einer allgemein gedämpften Verbraucherstimmung in vielen Märkten Europas erwirtschaftete die LR Gruppe in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2026 einen Umsatz (Warenerlöse) von 60,8 Mio. EUR (Q1 2025: 74,0 Mio. EUR). Dies entspricht einem Rückgang von 17,8 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das normalisierte EBITDA erreichte im ersten Quartal 2026 5,2 Mio. EUR (Q1 2025: 8,2 Mio. EUR), während das EBITDA reported bei 3,3 Mio. EUR lag (Q1 2025: 7,4 Mio. EUR). Der Rückgang des EBITDA ist im Wesentlichen auf den Umsatzrückgang sowie Einmaleffekte im Zusammenhang mit der laufenden finanziellen Restrukturierung zurückzuführen. Jörg Körfer, Vorstandsvorsitzender (CEO) der LR Health & Beauty SE, erklärt: "Im ersten Quartal 2026 konnten wir wichtige Meilensteine für eine Neuausrichtung der Finanzierungsstruktur erreichen. So werden wir uns im laufenden Jahr weiter darauf fokussieren, die strategischen Initiativen voranzutreiben, um die Voraussetzungen für eine nachhaltig positive Geschäftsentwicklung zu schaffen. Der erfolgreiche Verlauf unserer Business Days im April mit tausenden Vertriebspartnern und dem vielversprechenden Produktlaunch hat eindrucksvoll gezeigt, dass wir zuversichtlich nach vorn blicken können und gemeinsam mit einer starken Partner-Community viel erreichen können." LR setzt weiterhin auf den konsequenten Ausbau des Produktportfolios mit Eigenproduktion ausgewählter Top-Seller-Produkte aus dem Health- und Beauty-Bereich. Im Rahmen der LR Business Days im April 2026 wurden der Relaunch des 5in1 Beauty Elixirs sowie des 5in1 Men's Shot vorgestellt, die künftig ebenfalls inhouse hergestellt werden sollen. Die neuen Produkte wurden von den Vertriebspartnern bereits sehr positiv aufgenommen, was sich in dem erfolgreichen Verkaufsstart widerspiegelt. Zur Stärkung der Partner-Community hat die LR Gruppe gleichzeitig gezielte Anpassungen im Karriereplan vorgenommen, um eine erfolgreiche Karriereentwicklung der Partner zu fördern. Nachhaltigkeitsbericht 2025 Darüber hinaus hat LR den Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2025 veröffentlicht. Der Bericht dokumentiert die Fortschritte des Unternehmens im Bereich Nachhaltigkeit und unterstreicht den Anspruch der LR Gruppe, wirtschaftlichen Erfolg mit ökologischer Verantwortung und gesellschaftlichem Engagement zu verbinden. Der Nachhaltigkeitsbericht 2025 ist auf der Unternehmenswebsite unter https://ir.lrworld.com abrufbar. Geschäftsbericht 2025 Den testierten Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 wird LR nach Abschluss der finanziellen Restrukturierung veröffentlichen. Im Zuge dessen wird wie üblich auch die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2026 bekanntgegeben. Der vorläufige Bericht für das erste Quartal 2026 ist ab heute online auf der Website des Unternehmens unter https://ir.lrworld.com/ verfügbar.





LR Gruppe Unter dem Leitmotiv "More quality for your life" produziert und vertreibt die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen erfolgreich verschiedene, hochqualitative Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte in 32 Ländern. Als attraktives Social-Commerce-Unternehmen unterstützt LR den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen. Dabei bietet das ganzheitliche Tool "LR neo" der internationalen Partnerschaft in einem Dashboard alle geschäftsrelevanten Kennzahlen und Informationen für ihr LR Business. LR ist seit 1985 als "People Business", bei dem der Mensch und die persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen, fest im Markt etabliert. Das Geschäftsmodell spricht in Zeiten wandelnder Arbeitswelten besonders diejenigen an, die nach mehr Flexibilität, einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie mehr finanzieller Unabhängigkeit streben. Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der Kernkompetenzen von LR. Nur das wertvolle Innere des Blattes wird für die Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe Vera-Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gele in Europa aufgebaut. Im Herbst 2009 hat LR den LR Global Kids Fund e.V. gegründet, der in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen benachteiligte Kinder und ihre Familien in vielen Ländern der Welt effizient und unbürokratisch unterstützt. Zum weiteren Engagement zum Thema Nachhaltigkeit lesen Sie bitte unseren Nachhaltigkeitsbericht .





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