Mitteilung der LR Health & Beauty SE:
LR Health & Beauty SE veröffentlicht Ergebnisse für das erste Quartal 2026- Umsatz im Q1 2026 erreicht 60,8 Mio. EUR, normalisiertes EBITDA bei 5,2 Mio. EUR - Fokus im Geschäftsjahr 2026 liegt auf der konsequenten Fortführung der strategischen Initiativen für eine nachhaltig positive Geschäftsentwicklung - Erfolgreiche LR Business Days im April mit innovativem Produktlaunch geben zusätzlichen Auftrieb
Die LR Health & Beauty SE, Europas führendes Social-Commerce-Unternehmen im Bereich hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte, veröffentlicht heute ihre vorläufigen Zahlen für das erste Quartal 2026.
Vor dem Hintergrund einer allgemein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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