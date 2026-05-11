Nachdem K+S bereits Ende April die wichtigsten Eckdaten für das erste Quartal 2026 präsentiert hatte, legte der MDAX-Konzern heute seine detaillierten Zahlen vor. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Jahresvergleich von 965 Millionen Euro auf 1,06 Milliarden Euro gesteigert. Das operative Ergebnis (EBITDA) kletterte von 201 auf 279 Millionen Euro.Darüber hinaus erhöhte sich der bereinigte Freie Cashflow von 32 auf 87 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr hat K+S nun auch die Prognose für das operative ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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