Original-Research: Desert Gold Ventures Inc. - von GBC AG



11.05.2026 / 08:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GBC AG zu Desert Gold Ventures Inc. Unternehmen: Desert Gold Ventures Inc. ISIN: CA25039N4084 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 0.59 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2026 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Desert Gold schreitet bei Barani East vom Entwicklungsplan in die Umsetzungsphase voran Das Update zur Barani Schwerkraftanlage stärkt den Investment Case deutlich, da es konkrete Fortschritte auf dem Weg zur ersten Goldproduktion bei Barani East zeigt. Desert Gold ist über Planung und Mobilisierung hinausgegangen und befindet sich nun in aktiven vorbereitenden Arbeiten. Rund 52.000 Quadratmeter wurden in den Bereichen Prozessanlage, Werkstatt und Haldenflächen bereits geräumt. Die Vermessungskontrolle wurde eingerichtet, erste Fundamentaushubarbeiten haben begonnen, und unterstützende Infrastruktur wie Einzäunung, Zugangskontrolle und die Vorbereitung ergänzender Stahlkomponenten schreitet voran. Besonders ermutigend ist das Update zur Verarbeitungsanlage. Die technische Abnahme der 200 Tonnen pro Tag Schwerkraftanlage, des Ersatzteilbestands für sechs Monate und des 650 kVA Generators wurde zwischen dem 25. März und dem 3. April 2026 in China abgeschlossen. Vertreter von Desert Gold sowie unabhängige Ingenieure bestätigten, dass die Ausrüstung den vertraglichen Spezifikationen entspricht, und gaben sie für den Versand frei. Sechs Container mit der Anlage und dem Generator wurden zum 26. April von Shekou und Qingdao aus verschifft. Die Lieferung nach Dakar wird bis Mitte Juni erwartet, die Ankunft am Standort bis Ende Juni, und die Inbetriebnahme ist für Mitte Juli 2026 vorgesehen. Vereinfacht gesagt ist die wichtigste Ausrüstung damit nicht mehr theoretisch oder lediglich bestellt. Sie wurde geprüft, abgenommen und verschifft. Der überarbeitete Zeitplan liegt leicht hinter der früheren Annahme eines Produktionsstarts Mitte Juni, das Update bleibt jedoch positiv, da die Sichtbarkeit der Umsetzung deutlich gestiegen ist. Eine moderate logistikbedingte Verzögerung ist wesentlich weniger problematisch als Unsicherheit darüber, ob die Anlage existiert, ob sie die Spezifikationen erfüllt oder ob sie verschifft werden kann. Das Unternehmen hat nun eine klarere Abfolge kommuniziert: Ankunft der Ausrüstung in Dakar, Lieferung zum Standort, Installation und Inbetriebnahme. Die Wassererschließung ist ein weiterer wichtiger Faktor zur Risikoreduzierung. Das Unternehmen hat ein geophysikalisches Zielerfassungsprogramm über 15 Messlinien abgeschlossen, 13 priorisierte Bohrziele identifiziert und mit der Bohrung des ersten Bohrlochs begonnen. Dabei wurden günstige hydrogeologische Bedingungen in einer Tiefe zwischen 60 und 90 Metern interpretiert. Wasser ist entscheidend, da selbst eine kleine Verarbeitungsanlage eine zuverlässige Versorgung benötigt, um kontinuierlich betrieben werden zu können. Ist die Wasserverfügbarkeit unzureichend, kann der Durchsatz eingeschränkt werden, die Gewinnungsraten können leiden, und operative Stillstandszeiten können zunehmen. Der Fortschritt ist daher bedeutsam, auch wenn nachhaltige Durchflussraten und Wasserqualität noch bestätigt werden müssen, bevor dieses Risiko weitgehend als reduziert gelten kann. Das Update zur Schwerkraftanlage unterstützt zudem die Bewertungslogik hinter Barani East. Der bisherige Entwicklungsfall maß dem stufenweisen Konzept der Schwerkraftanlage erheblichen Wert bei, da es einen vergleichsweise kapitalarmen Weg zur ersten Produktion und zu potenziell intern generiertem Cashflow eröffnet. Für ein Junior Unternehmen ist dies wichtig: Intern generierter Cashflow kann die Abhängigkeit von wiederholten Eigenkapitalfinanzierungen verringern, die für bestehende Aktionäre häufig verwässernd wirken. Wenn Barani East erfolgreich in Betrieb genommen wird und wie geplant hochfährt, könnte Desert Gold in eine stärkere Position gelangen, in der das Unternehmen größere Teile seiner Explorations und Entwicklungspipeline aus operativem Cashflow statt über den Kapitalmarkt finanzieren kann. Das 4.250 Meter umfassende Phase 1 RC Bohrprogramm ergänzt die Story um eine sinnvolle zweite Ebene, ist jedoch eher ein mittelfristiger Upside Treiber. Das Programm zielt auf Koussili, Gourbassi West North, Mogoyafara South, Barani Gap und Kolon Soa ab. Ziel ist es, bekannte Mineralisierung zu erweitern, Ausdehnungen zu testen und das ressourcenbezogene Wachstum im Umfeld der geplanten Barani East Oxidoperation voranzutreiben. Der wichtigste Punkt ist, dass die Bohrungen zusätzliches oberflächennahes Oxidmaterial in der Nähe bestehender oder geplanter Infrastruktur identifizieren könnten. Im Erfolgsfall könnte dies die künftige Flexibilität der Minenlaufzeit verbessern und das auf Barani ausgerichtete Entwicklungskonzept robuster machen. Barani Gap und Kolon Soa sind dabei die unmittelbar relevantesten Ziele, da sie sich potenziell zu nahe gelegenen oder per Lkw erreichbaren Beschickungsquellen entwickeln könnten. Gourbassi West North und Mogoyafara South stützen das breitere Größenargument der SMSZ, da beide bereits über Ressourcenkontext verfügen und nun auf Erweiterungen getestet werden. Koussili ergänzt das Potenzial für eine Korridorerweiterung nördlich von Gourbassi West North. Insgesamt hält das Bohrprogramm die breitere Wachstumsperspektive der SMSZ lebendig, ohne vom kurzfristigen Produktionsfokus abzulenken. Insgesamt ist der kombinierte Nachrichtenfluss positiv und erhöht das Vertrauen in den Investment Case. Barani East bewegt sich sichtbar in Richtung Installation und Inbetriebnahme, mit abgenommener und verschiffter Ausrüstung, laufenden Standortarbeiten und einem bestätigten Ziel für die Inbetriebnahme Mitte Juli. Gleichzeitig bietet das SMSZ-Bohrprogramm zusätzliches Potenzial für Ressourcenwachstum und eine längere Minenlaufzeit. Die nächsten wichtigen Meilensteine sind die Bestätigung der Wasserversorgung, die Ankunft der Ausrüstung am Standort, Installation, Inbetriebnahme, erste Goldproduktion und Bohrergebnisse. Werden diese Meilensteine erreicht, dürfte es zunehmend schwieriger werden, Desert Gold als reinen Explorer zu bewerten. Stattdessen wird das Unternehmen glaubwürdiger als angehender Produzent mit bedeutender Option auf Ressourcenwachstum wahrgenommen. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von 0,93 CAD je Aktie.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20260511_Desert_Gold_Ventures_Comment_DE



Kontakt für Rückfragen:

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:

http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++

Fertigstellung: 07.05.2026 (9:45 Uhr)

Erste Weitergabe: 11.05.2026 (8:00 Uhr)



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News