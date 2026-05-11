Die AbCellera-Aktie ist am vergangenen Freitag um rund +9% gestiegen und legte nachbörslich nochmals um weitere knapp +5% zu. Damit rücken die heutigen Quartalszahlen zunehmend in den Fokus, da der Markt auf neue Impulse für die zuletzt stark angelaufene Bewegung wartet. Besonders spannend dürften neben den Geschäftszahlen auch mögliche Updates zur klinischen Pipeline und den KI-gestützten Antikörperprogrammen werden. Wie es für den Preis der Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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