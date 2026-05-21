Die AbCellera-Aktie ist gestern um rund +13% gestiegen und zeigt damit erneut starke Dynamik im kurzfristigen Chartbild. Nach der vorherigen Korrektur hellt sich die technische Struktur zunehmend auf, während wichtige Widerstandsbereiche wieder in den Fokus rücken. Vor allem die hohe Volatilität im Biotechsektor sorgt aktuell für kräftige Bewegungen im Kursverlauf. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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