Die AbCellera-Aktie hat zum Wochenschluss mit einem Kursplus von rund 11% ein starkes Lebenszeichen gesendet. Gleichzeitig gelang der Ausbruch über einen wichtigen charttechnischen Widerstand, wodurch sich das kurzfristige Chartbild deutlich aufgehellt hat. Nach einer längeren Schwächephase rückt damit die Frage in den Fokus, ob der Ausbruch den Startschuss für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung liefert oder zunächst weitere Bestätigung benötigt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de