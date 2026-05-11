Ein seltenes Bild: Mit einem Minus von mehr als 20 Prozent zählt Rheinmetall zu den schwächsten Werten im DAX. Jetzt will der Rüstungskonzern noch in diesem Jahr in die Produktion von Marschflugkörpern einsteigen. Reicht die neue Waffenfantasie, um der Aktie wieder Schub zu geben? Ausgerechnet Rheinmetall: Der große Gewinner der europäischen Rüstungsrallye zeigt plötzlich Schwäche. Mit einem Rückgang von mehr als 20 Prozent seit Jahresbeginn gehört die Aktie zu den schwächsten Titeln im DAX. Nach Jahren rasanter Kursgewinne fragen sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de