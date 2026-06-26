Rheinmetall: Vom Panzerbauer zur Space-Macht, vorstellbar? So unsere Frage vor einigen Wochen. Nur mit Panzern und Munition kann man auf Dauer nicht zum "führenden" Defnese-Konzern Europas werden. Dazu gehört auch der "Weltraum", aber auch das "Meer". Hier sah sich Rheinmetall durch einen grossen Zukauf bereits als nationalen Champion. Zumindest nahe dran - Holländische Ausschreibungsgewinner hatten es verbockt, ein Riesenauftarg der Bundesregierung stand als verlockende "Neuvergabe" bereits fest. Zumindest glaubte man das. Aber wie sich diese Woche zeigte, sit nicht alles imme rso wie man will. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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