Thyssenkrupp Marine Systems bleibt auf Wachstumskurs. Der Kieler Marineschiffbauer bestätigte am Montag seine Jahresziele und profitiert weiterhin von den weltweit steigenden Verteidigungsausgaben. Vor allem das Geschäft mit U-Booten und Marineschiffen sorgt für Rückenwind. Trotz eines schwächeren Auftragseingangs verfügt TKMS aktuell über einen Rekordauftragsbestand von 20,6 Milliarden Euro.Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/25 erhöhte sich der Umsatz um zehn Prozent auf 1,17 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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