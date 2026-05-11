Die nächste Revolution der Kriegsführung läuft leise - und Anleger übersehen sie noch

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Die weltweite Sicherheitsarchitektur erlebt gegenwärtig einen Wandel, der in seiner Tragweite mit der Einführung des Schießpulvers vergleichbar ist.

Der Krieg in der Ukraine und die Eskalationen im Nahen Osten haben ein grundlegendes Dogma des Krieges erschüttert: Die Annahme, dass technologische Überlegenheit durch kostspielige Einzelsysteme gesichert wird. Wir treten in ein Zeitalter ein, in dem die "Logik des Schreckens" neu gedacht werden muss. Während ein Tomahawk-Marschflugkörper bis zu 2,5 Mio. USD kostet, übernehmen Drohnen dieselben Aufgaben für einen Bruchteil der Kosten - oft mit größerer Flexibilität und geringerem Risiko für menschliches Personal. Diese Entwicklung markiert den Übergang von schwerfälliger Hardware wie Panzern und Marschflugkörper hin zu smarten Drohnen und von Software geprägten Verteidigungslösungen. Wir stellen Branchenvertreter vor und legen einen besonderen Fokus auf den Defence-Plattform-Anbieter Volatus Aerospace.

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AeroVironment: Ein Champion im Wandel

AeroVironment gilt seit langem als Goldstandard für unbemannte Flugsysteme und hat mit seiner Switchblade-Serie viele Präzisionsschläge erst möglich gemacht. Das Geschäftsmodell hat sich durch die Integration des Plattformanbieters BlueHalo grundlegend erweitert und umfasst nun auch Bereiche wie Weltraumüberwachung und Cyber-Sicherheit. Im dritten Quartal 2026 erzielte das Segment der autonomen Systeme einen Umsatz von 278,7 Mio. USD. Trotz eines dynamischen Umsatzwachstums von 143% auf 408 Mio. USD steht die Marge unter Druck: Die Bruttomarge sank von 38% im Vorjahr auf 24%. Mit einem Rekord-Backlog von 1,1 Mrd. USD bleibt das Vertrauen der Kunden jedoch ungebrochen.

TKMS: Lautlose Revolution und maritime Souveränität

In einer Welt, in der maritime Infrastruktur zunehmend Ziel hybrider Kriegsführung wird, gewinnt thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) eine neue strategische Relevanz. Als Lösungsanbieter für maritime Sicherheit verfügt das Unternehmen über einen Rekord-Auftragsbestand von 18,7 Mrd. EUR. Der eigentliche Innovationstreiber ist das Segment Atlas Elektronik, dessen Umsatz im ersten Quartal 2025/26 um 31% stieg. Ein technologischer Meilenstein war im Februar die Übergabe des BlueWhale an die Deutsche Marine - ein vollautonomes Unterwasserfahrzeug, das als "verlängerter Sensorarm" für bemannte Plattformen agiert. TKMS sichert somit die maritime Souveränität durch intelligente Systemintegration ab.

Volatus Aerospace: Die Plattform-Chance im Zeitalter der Massenproduktion

Während die Spezialisten AeroVironment und TKMS in ihren Domänen glänzen, bietet Volatus Aerospace ein Modell, das die gesamte Wertschöpfungskette der unbemannten Luftfahrt bündelt. Der Verteidigungsanteil am Gesamtumsatz von Volatus stieg von 5% im Jahr 2023 auf 25% im Jahr 2025 und soll mittelfristig einen Bereich zwischen 60 und 65% erreichen. Der entscheidende Margen-Turbo für das Jahr 2026 ist die Einführung der SKYDRA-Plattform, einer SaaS-Lösung für Drohnenabwehr, die Margen von 80% bis 85% verspricht. Dieser Schritt markiert einen radikalen Schwenk von kapitalintensiver Hardware hin zu hochskalierbaren digitalen Diensten.

Volatus Aerospace präsentiert bald online und kostenfrei beim IIF.



Volatus verfügt im Geschäft mit Drohnen über einen regulatorischen Vorsprung, wie die Genehmigung für Nachtoperationen über große Entfernungen (BVLOS) beweist. Mit der neuen kanadischen Verteidigungsstrategie, die 81,8 Mrd. CAD an Investitionen vorsieht, positioniert sich Volatus als nationaler Champion für unbemannte Systeme. Durch das neue Innovationszentrum in Mirabel kann das Unternehmen monatlich bis zu zehn Langstrecken-Drohnen produzieren und ist damit bestens für die steigende Nachfrage gerüstet. Das Unternehmen treibt zudem die Integration künstlicher Intelligenz in seine Systeme voran, um die Autonomie der Drohnen in umkämpften Umgebungen weiter zu steigern - in Zeiten, in denen die Kommunikation unbemannter Flugsysteme effektiv gestört werden kann, ist das ein wichtiger Ansatz.

Geopolitische Dynamik und der operative Hebel

Dass kosteneffiziente Verteidigungssysteme die Zukunft sind, zeigen die aktuellen geopolitischen Spannungen: Die ukrainischen Angriffe auf russische Energieinfrastruktur und auch die erfolgreichen Aktivitäten rund um die Front haben gezeigt, dass kleine, vernetzte Drohnenverbände auf dem Feld den Unterschied machen können. Volatus Aerospace nutzt diese Erkenntnisse, um Systeme zu entwickeln, die sowohl für Überwachungsaufgaben als auch für aktive Abwehrmaßnahmen geeignet sind. Seit dem Zusammenschluss mit Drone Delivery Canada vor einigen Jahren steht das Unternehmen zudem für unbemannte Logistik, die vor allem in Krisengebieten, aber auch anderswo Marktpotenzial hat.

Hoffnungsträger für die Nato: Wie geht es an der Börse für Volatus weiter?



Fazit: Warum Volatus Aerospace die attraktivste Anleger-Chance bietet

Ein Vergleich der Bewertungsniveaus verdeutlicht das Potenzial: AeroVironment wird mit einem EV/EBITDA-Multiple von 57 gehandelt - ein historischer Höchststand, der wenig Raum für operative Fehler lässt. TKMS bietet Stabilität und eine attraktive Dividendenpolitik, ist jedoch durch seine Kapazitätsgrenzen limitiert. Volatus Aerospace hingegen wird bei einer Marktkapitalisierung von rund 460 Mio. CAD günstiger gehandelt und verfügt zudem über eine Auftrags-Pipeline von über 600 Mio. CAD.

Smarte Anleger erkennen, dass die Kombination aus politischem Rückenwind, einer starken Cash-Position von 41 Mio. CAD und dem Schwenk hin zu hochprofitabler Software ein einzigartiges Risiko-Rendite-Profil schafft. Volatus ist nicht ein "Drohnenbauer", sondern Architekt eines Plattform-Ökosystems, das exakt auf die Erfordernisse der modernen, asymmetrischen Kriegsführung zugeschnitten ist. Die strategische Positionierung in Kanada, gepaart mit dem Zugang zu globalen NATO-Wachstumsmärkten, macht die Aktie vielversprechend.

Interessenskonflikt

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